В России резко подешевела картошка

В России резко упали цены на картофель нового урожая — в конце августа один килограмм стоил 19 рублей, что на 27% ниже уровня конца июля. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные мониторинга Картофельного союза от 18 сентября.

Год назад фермеры продавали картофель по 36 рублей за килограмм. В статистике союза отражены цены немытых корнеплодов, которые производители предлагают торговым сетям в сетках по 25 кг.

Основная причина резкого снижения цен — высокий урожай, который спровоцировал избыток картофеля на рынке, рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. По данным Росстата, к 1 сентября в России собрали 5,5 млн тонн картофеля, что на 4,5% больше прошлогоднего показателя.

К росту предложения, спровоцировавшему снижение цен, привели еще два фактора. Первый — фермерам не хватает хранилищ для хранения картофеля. Союз в сентябре уже предупреждал Минсельхоз РФ о дефиците мощностей для хранения. Второй фактор — производителям нужны деньги для дальнейшей уборки.

По словам представителя сети «Верный», с середины августа по конец сентября цены на картофель в России традиционно держатся на пониженном уровне. За месяц только в Центральном регионе страны стоимость овоща в магазинах сети снижена в среднем на 25%, уточнил он.

Цены стабилизируются к концу уборки урожая, то есть в октябре, предположила Губина. К этому сроку фермеры смогут распродать избытки товара, а оставшуюся его часть направят на склады.

До конца 2023 года яйца в России могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%, спрогнозировал генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. Яйца подорожают из-за роста стоимости электричества, ослабления рубля, сезонного фактора, уточнил он.

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