Представлен первый рейтинг надежности грузоперевозчиков

«Общественная потребительская инициатива» продемонстрировала первый рейтинг LTL-компаний, который будет постоянно обновляться. В нем дается комплексная оценка транспортного бизнеса с точки зрения качества работы, а также юридических и финансовых рисков.

LTL - сегмент грузоперевозок, который позволяет обеспечивать потребность экономики в перемещении товаров и грузов, и непосредственно влияет на все сферы потребительского рынка.

Значительное число игроков этой отрасли находятся в «серой зоне», что влечет неуплату налогов, снижение качества услуг, инциденты с грузами, рост числа аварий, нарушение прав водителей. В зависимости от показателей компании делят на качественные, сомнительные и рисковые.

Например, «Деловые линии» относятся к группе АА, то есть имеющиеся у компании ресурсы позволяют эффективно выполнять принятые на себя обязательства. Бизнес характеризуется максимальным уровнем надежности, устойчивости и безопасности. Выручка группы составила более 52 млрд рублей, что соответствует высшей оценке 1,00.

Это единственная компания в рейтинге, которую аналитики оценили подобным образом, тогда как всего специалисты включили в перечень более 25 грузоперевозчиков.

Далее расположился ПЭК. Имеющиеся у него ресурсы позволяют выполнять принятые на себя обязательства. Однако компанию характеризует низкий уровень финансовой надежности, устойчивости и безопасности и сопутствующие риски, отметили аналитики. Выручка составляет 25,6 млрд, а итоговая оценка составила 3,27, тогда как у лидера рейтинга - 3,87.

Многие перевозчики в рейтинге получили оценку BC, что означает «имеющиеся у компании ресурсы соответствуют среднему уровню и позволяют выполнять принятые на себя обязательства с определенными рисками для клиента. Компанию характеризует низкий уровень финансовой надежности, устойчивости, безопасности и сопутствующие риски».

При этом девять компаний получили самую низкую оценку СС, то есть «у компании отсутствуют необходимые ресурсы для выполнения обязательств по перевозке или их количество минимально. Компанию характеризует низкий уровень финансовой надежности, устойчивости и безопасности и сопутствующие риски». К ним относится, например, «ТК Стейл». При этом ее выручка составила более 612 млн рублей.