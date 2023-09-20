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Мировой долг достиг исторического максимума

IIF: объем мировой задолженности достиг нового рекорда в $307 трлн

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Depositphotos

Общий объем долга в мире в первой половине 2023 года вырос на $10 трлн и достиг $307 трлн. Это новый исторический максимум. Об этом сообщает Institute of International Finance.

80% прироста приходится на крупные развитые страны, в первую очередь США, Японию, Великобританию и Францию. Значительные темпы наращивания задолженности также продемонстрировали ведущие развивающиеся государства — Китай, Индия и Бразилия.

В России зафиксирован рост долга во всех основных секторах — государственном, корпоративном, финансовом и секторе домохозяйств.

Исследователи полагают, что динамика мировой задолженности может измениться во второй половине 2023 года. Однако отношение мирового долга к ВВП остается на рекордном уровне, несмотря на снижение показателей инфляции.

Накануне госдолг США впервые превысил $33 трлн.

Ранее стало известно, когда США обновят рекорд по государственному долгу.

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