Стало известно, насколько подорожал бензин в России за неделю

Средняя цена на бензин в России за неделю с 11 по 18 сентября выросла на 44 копейки и достигла 55,65 рубля за литр, следует из данных Росстата.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 39 копеек до 51,41 рубля, Аи-95 — на 47 копеек до 56,24 рубля, цена Аи-98 увеличилась на 52 копейки и составила 67,89 рубля за литр.

Больше всего за неделю подорожало дизтопливо — на 1,32 рубля, до 63,96 рубля за литр. Рост цен на бензин был зафиксирован в 79 регионах страны, лидерами стали Чечня с 5,5-процентным и Тыва с 3,2-процентным увеличением стоимости.

В Москве и Петербурге цены выросли на 0,5% и 0,2% соответственно. При этом в столице бензин Аи-92 стоил от 48,69 до 57,99 рубля, Аи-95 — от 53,79 до 64,69 рубля, а Аи-98 и выше — от 63,39 до 74,99 рубля за литр.

Производство бензина в РФ за неделю снизилось на 0,6%, дизтоплива — на 4,5% до 780,6 тыс. тонн и 1,572 млн тонн соответственно.

В это же время в ходе торгов 20 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на топливо в России резко упали.

Ранее глава «Газпром нефти» Дюков предупредил о риске дефицита бензина и дизеля из-за заградительных пошлин.