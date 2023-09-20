Сбер и Домклик установили дневной рекорд по выдаче ипотечных кредитов

В течение 19 сентября Сбер и Домклик выдали 11,4 тыс. ипотечных кредитов почти на 52 млрд рублей. Об этом рассказал директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, это абсолютный дневной рекорд. Он уточнил, что жилищные кредиты россияне получили на прежних условиях по размеру первоначального взноса по льготным программам.

«Больше всего ипотек было выдано по льготным программам (77,4%). На втором месте — кредиты на вторичное жилье (21,7%). Так, по льготной программе «Семейная ипотека» было выдано 4,3 тыс. кредитов (38%), «Господдержке» — 3,7 тыс. (32,6%), «Дальневосточной ипотеке» — 390 (3,4%), «Ипотеке для IT» — 378 (3,3%)», — отметил Лейпи.

Он напомнил, что с 20 сентября, выполняя постановление правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам.

«За неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали все возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях. Для этого привлекли к работе большее число сотрудников и увеличили время работы офисов Сбера. Некоторые наши офисы продолжали выдавать кредиты вплоть до 22 часов. Кроме того, благодаря инновационным технологиям нам удалось сократить время выхода на сделку по всем льготным программам», — сказал Лейли.

В результате c 15 по 19 сентября удалось выдать более 22 тыс. льготных кредитов, добавил он.

«Больше всего желающих взять ипотеку на прежних условиях оказалось в Московской области (7,5%), Краснодарском крае (5,8%), Москве (5,5%), Тюменской области и Санкт-Петербурге (по 5,2%). В десятку лидеров по доле выдач также вошли Свердловская область (5,1%), Республика Татарстан (4,1%), республика Башкортостан (4%), Новосибирская (3,1%) и Челябинская области (2,8%)», — уточнил директор дивизиона Домклик Сбербанка.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что эксперты аналитического портала СберИндекс рассказали о росте цен на новостройки в России в августе. Она составила 137 тыс. рублей, что на 2,4% выше значения прошлого года.