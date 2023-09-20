Таможенники сообщили о росте торговли между Россией и Китаем

Товарооборот России и Китая за восемь месяцев этого года увеличился на 25%. Такую оценку привелаФедеральная таможенная служба РФ в своем Telegram-канале.

Россия и Китай продолжат упрощать таможенные формальности и развивать торговлю, следует из поста.

Накануне министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что объем товарооборота России и Китая уже по итогам 2023 года может превысить уровень $200 млрд. По итогам января — июня этого года объем взаимной торговли между странами вырос на 30%, поэтому по итогам года обозначенная лидерами стран планка в $200 млрд будет «явно превышена», подчеркнул он.

6 сентября о намерении превысить уровень $200 млрд заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По словам посла, с января текущего года товарооборот Китая и России достиг $131,4 млрд, увеличившись на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в январе — августе 2023 года вырос на 32% и составил $155,1 млрд. Сообщалось, что поставки китайских автомобилей в Россию достигли рекордного уровня, поднявшись до суммы в $1,06 млрд. По данным китайской таможни, в июне в РФ также было поставлено рекордное количество машин — на $1,03 млрд. Это считается крупнейшей в истории месячной поставкой в Россию авто из Китая. РФ лидирует среди экспортеров автомобилей из КНР с долей в 16,8%.

Ранее cообщалось, что Китай активно покупает российские фильмы.