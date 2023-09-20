Украина введет эмбарго на некоторую сельхозпродукцию из Польши

Киев в ближайшие время введет запрет на импорт ряда наименований польской сельхозпродукции в ответ на одностороннее эмбарго на ввоз украинского зерна. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка газете Rzeczpospolita.

По данным издания, эмбарго коснется помидоров и яблок, капусты и лука. Чиновник также назвал основную причину подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) — доказать, что Польша «не имеет права» вводить подобные меры.

В середине сентября ЕК заявила, что не будет продлевать действие эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины. Но Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Киев направил жалобу в ВТО.

19 сентября в Польше отреагировали на иск Украины в ВТО по поводу зерна. Министр сельского хозяйства страны Роберт Телюс заявил, что документ не имеет правовой основы.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.