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Украина введет эмбарго на некоторую сельхозпродукцию из Польши

Rzeczpospolita: Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры

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Киев в ближайшие время введет запрет на импорт ряда наименований польской сельхозпродукции в ответ на одностороннее эмбарго на ввоз украинского зерна. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка газете Rzeczpospolita.

По данным издания, эмбарго коснется помидоров и яблок, капусты и лука. Чиновник также назвал основную причину подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) — доказать, что Польша «не имеет права» вводить подобные меры.

В середине сентября ЕК заявила, что не будет продлевать действие эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины. Но Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Киев направил жалобу в ВТО.

19 сентября в Польше отреагировали на иск Украины в ВТО по поводу зерна. Министр сельского хозяйства страны Роберт Телюс заявил, что документ не имеет правовой основы.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.

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