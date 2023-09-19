Стала известна стоимость самой дешевой двухэтажной квартиры в Москве

Наименьшая цена за двухэтажную квартиру в новостройках Москвы в сентябре составила 17,7 млн рублей. Такая квартира представлена в одном из бюджетных комплексов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании «Метриум».

В целом за сентябрь на рынке было представлено 217 двухуровневых лотов в 46 проектах. Самый дорогой из них оценивался в 1,39 млрд рублей. Таким образом, разница в цене между самыми доступным и премиальным вариантами составила почти 80 раз.

Гендиректор «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что двухэтажные квартиры пользуются спросом благодаря возможностям для зонирования, уровню освещенности и приватности. За 9 месяцев 2023 года предложение такого жилья в столице выросло на 55,3%. Между тем на премиальном рынке доля двухуровневых квартир составляет всего 0,6%. По словам экспертов это свидетельствует о дефиците данного формата.

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