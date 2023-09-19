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Эксперт объяснил, как начать инвестировать новичку с малой суммой денег

Финансист рассказал о возможностях нового сервиса для инвестиций

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Depositphotos

Инвесторы без опыта и большого капитала смогут начать инвестировать, используя новый сервис Сбера — ИнвестКопилку, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Минимальный размер инвестиций — от 10 рублей.

В компании пояснили, что сервис основывается на механизме инвестирования в биржевые фонды небольшими суммами. Чтобы пополнять копилку, достаточно настроить автопополнение раз в неделю или раз в месяц. Также можно вносить дополнительные средства вручную.

Накопленные средства будут инвестированы в паевой биржевой фонд «Фонд Консервативный смарт», в составе которого выгодные и ликвидные активы.

В Сбер отмечают, что этот биржевой смарт-фонд создан на основе «умного индекса» — набора инструментов денежного рынка, государственных и корпоративных облигации российских эмитентов, подобранных с оптимальным соотношением риска и потенциальной доходности.

Воспользоваться сервисом могут владельцы Android-устройств начиная с версии 14.6 в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Инвестиции».

«Многие думают, что инвестиции — это сложно и дорого, но это не так. Приумножать свои накопления со Сбером может быть выгодно и просто. Мы уже помогаем клиентам незаметно копить деньги на счетах и вкладах с помощью сервиса «Автонакопление». Теперь мы таким же образом автоматизировали инвестиции: однажды настроив копилку, вы сможете легко начать инвестировать», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Он уточнил, что ИнвестКопилка вкладывает поступающие суммы в БПИФ на ликвидные и доходные инструменты, что подходит для достижения среднесрочных и долгосрочных целей.

В скором времени, по словам Вестеровского, в ИнвестКопилке появятся новые функции пополнения и возможность выбора инвестпродуктов.

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