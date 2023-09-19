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Стало известно, что могут сделать правительство и ЦБ для укрепления курса рубля

Экс-зампред ЦБ Дубинин назвал две возможные меры для укрепления курса рубля

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Правительство и Центробанк РФ могут рассмотреть две меры для укрепления курса рубля. Это новая договоренность с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки и введение ограничений на вывод капитала за рубеж. Об этом «Газете.Ru» экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин.

По его словам, вопрос продажи валютной выручки скорее всего будет решаться на уровне договоренности властей с экспортерами, то есть обязательных нормативов для компаний вводиться не будет.

«Уже есть договоренность об увеличении объемов продажи выручки. На мой взгляд, будет новая договоренность о наращивании продаж», — уточнил Дубинин.

Экс-зампред Центробанка также не исключил, что регулятор введет ограничения по выводу капитала за рубеж.

Дубинин подчеркнул, что российские экспортеры сейчас получают большую часть валютной выручки в рублях и китайских юанях, поэтому на длительный срок наращивание продаж валютной выручки не столь эффективно. В том числе поэтому обе меры целесообразно было бы вводить до следующего налогового периода, то есть на горизонте полгода, уточнил Дубинин.

Он исключил возврат к фиксированному курсу рубля в России.

На пресс-конференции в прошлую пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не считает эффективными нормативы по продаже валютной выручки и ограничение на вывод капитала. Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по укреплению курса рубля.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, с чем было связано резкое укрепление курса рубля на прошлой неделе.

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