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Путин сообщил об отдельной встрече с Мишустиным

Путин анонсировал отдельную встречу с Мишустиным, чтобы обсудить экономику

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в понедельник планирует встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, чтобы обсудить ситуацию в российской экономике. Об этом глава государства заявил на совещании по проекту бюджета.

Российский лидер отметил, что намерен встретиться и поговорить «с Михаилом Владимировичем отдельно».

Президент подчеркнул, что постоянно обсуждает экономические вопросы с кабмином — «и с председателем правительства, и с экономическим блоком».

14 сентября Мишустин поручил при необходимости скорректировать проект бюджета на три года. По закону, проект федерального бюджета на следующий год и плановый период правительство должно внести на рассмотрение в Государственную думу РФ до 1 октября.

До этого премьер-министр России заявил, что правительство завершает подготовку бюджета на следующий год и на плановый период 2025-2026 годов. Он напомнил, что бюджет РФ направлен на решение самых важных задач развития страны.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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