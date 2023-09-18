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Новые экоправила ЕС обойдутся судоходной отрасли в миллиарды евро

Bloomberg: новые экоправила ЕС обойдутся компаниям-перевозчикам в миллиарды евро

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Unsplash

С января 2023 года суда, перевозящие товары в Европейский союз и из него, будут подпадать под систему торговли выбросами ЕС (ETS), что означает начисление платы за углеродные выбросы. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам BloombergNEF, такие крупные фрахтовые компании, как MSC и Maersk могут столкнуться с дополнительными издержками в сотнях миллионов долларов. Суда обеспечивают перевозку более 80% мировой торговли и являются крупным источником выбросов. По данным собранным в 2018 году они составили около 1 млрд тонн CO2 в атмосферу. Вступающая в силу ETS станет первой в мире широкомасштабной системой тарификации углеродных выбросов международных морских перевозок и частью усилий ЕС по борьбе с изменением климата.

«Это увеличит фрахтовые тарифы», — отметил Торе Лонгва, директор по декарбонизации классификационного общества DNV. Однако на цены большее влияние будет оказывать предложение и спрос, считает он. По оценкам DNV, стоимость углеродных выбросов для контейнеровоза, совершающего рейс между Европой и Азией, может составить €810 тыс. в 2023 году при цене на углерод в €90 за тонну.

Однако для реального сокращения выбросов цены могут оказаться недостаточными, поскольку даже при €90 за тонну все еще выгоднее использовать традиционное топливо, а не альтернативы, отметило издание.

В конце августа Россия предложила азиатским странам свои хранилища CO2.

Ранее в России призвали больше внимания уделять адаптации к климату.

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