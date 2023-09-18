ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала российских операторов мобильной связи отменить плату за раздачу интернет-трафика. Об этом говорится на сайте ведомства.

ФАС установила, что МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств.

В связи с этим в ведомство поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов.

На прошлой неделе сообщалось, что компания МТС (MOEX: MTSS) с конца сентября планирует повысить ряд тарифов на 10-12%. Причиной подорожания являются расходы на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика.

Как отмечала газета «Коммерсантъ», ФАС уже обратила внимание на эту ситуацию и в прошлом году оштрафовала МТС и «Мегафон», обязав их вернуть тарифы на прежний уровень.

Ранее в Госдуме предложили ввести запрет для мобильных операторов в пользу абонентов.