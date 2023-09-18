Мошенники придумали новую схему выманивания денег через Telegram

Злоумышленники начали подделывать Telegram-аккаунты российских топ-менеджеров. Об этом узнали специалисты Bi.Zone, передает РИА Новости.

Компания зафиксировала атаки на представителей крупного бизнеса и государственных организаций России, в основе которых лежат методы социальной инженерии.

Аферисты связываются с сотрудниками российских компаний, используя поддельные аккаунты в Telegram. При этом фиктивные учетные записи содержат ФИО и фотографии топ-менеджеров.

Мошенник, представляясь генеральным директором компании, связывается с одним из ее сотрудников и заявляет ему, что якобы поступит звонок из Министерства промышленности и торговли России. «Топ-менеджер» просит жертву не говорить никому о состоявшемся разговоре, но отчитаться как все пройдет. Далее сотрудники организации поступает звонок с неизвестного номера, якобы от министерства, в ходе которого злоумышленники запрашивают различную конфиденциальную информацию и заставляют совершать финансовые операции.

В начале сентября стало известно, что аферисты создали Telegram-канал, который имитирует официальный ресурс «Госуслуг» и позволяет внедрять на телефоны россиян вредоносные программы и похищать их деньги.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.