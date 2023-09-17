Бизнес-омбудсмен назвал ошибкой повышение ставки ЦБ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал решение ЦБ о повышении ключевой ставки. По его мнению, Центробанк «реагирует на сиюминутные вызовы, но не выстраивает условия для развития». Написал он в своем Telegram-канале.

«С действующей денежно-кредитной политикой мы застынем, подморозимся», — заявил Титов. Он отметил, что в стране «спрос разогнан», а действия ЦБ «зажимают паруса», чтобы сохранить контроль над ситуацией. При этом, по словам Титова, ЦБ «видит сохраняющуюся слабость внутреннего предложения по большинству товаров». Это означает, что «экономика может поплыть по воле ветра», считает омбудсмен.

Он подчеркнул, что вместо повышения ставки надо решать проблему дефицита рабочей силы и искать тех, кто готов приехать в Россию и работать.

На прошлом заседании ЦБ принял решение поднять ставку еще на 1 б.п, тем самым увеличив ее до 13% годовых.

Ранее в России спрогнозировали укрепление курса рубля к концу года.