РФ и КНДР могут установить постоянное авиасообщение

Глава Минприроды РФ Александр Козлов анонсировало запуск постоянного авиасообщения между РФ и КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Козлова, сейчас авиасообщение между двумя странами действует в пробном режиме.

«Наши коллеги из министерства транспорта сделали все для того, чтобы оно [авиасообщение] появилось. <..> Но мы уверены, что в ближайшее время оно cможет полноценно функционировать».

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

16 сентября Ким Чен Ын и Шойгу прибыли на фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке. При этом Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

17 сентября глава КНДР Ким Чен Ын покинул Россию на бронепоезде. Сообщается, что в проводах корейского лидера приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, посол РФ в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.