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Экспорт из Молдавии в СНГ растет, в ЕС падает

За 7 месяцев поставки из Молдавии в СНГ выросли на 13,2%, в ЕС упали на 8%

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Михай Карауш/РИА Новости

За первые 7 месяцев 2023 года экспорт товаров из Молдавии составил более $2,3 млрд, снизившись почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро статистики Молдавии.

При этом поставки в страны ЕС за январь-июль уменьшились на 8% и составили$1,4 млрд. На долю ЕС приходится 62,3% всего экспорта Молдавии.

«В январе-июле 2023 года в страны СНГ было экспортировано товаров на сумму $585,3 млн (на $68,1 млн, или на 13,2%, больше по отношению к аналогичному периоду 2022 года), что соответствует 24,9% от общего объема экспорта», — также уточняется в сообщении бюро. Это почти 25% от общего объема. Такой рост обеспечил в основном экспорт на Украину, увеличившийся на 20,3%.

В начале сентября стало известно, что ФРГ в первом полугодии 2023 года в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет.

Ранее Бразилия купила у России первую партию урана с 1999 года.

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