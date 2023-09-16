В российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта

Издание «РБК» сообщило, что в российских аптеках почти полностью иссякли запасы популярного антидепрессанта американского производства «Прозак». Это сообщение для издания подтвердили в московской «Столичке», а также сетях аптек «Здоров.ру», «Еаптека» и «Диалог».

Издание также ссылается на данные агрегатора «Мегаптека», согласно которым 15 сентября «Прозак» присутствовал в четырех из почти 2,4 тыс. подключенных к сервису точек в Москве, Санкт-Петербурге — в двух из 1,3 тыс. подключенных аптек, в Воронеже — в пяти из 346, при этом в Новосибирске и Казани этого препарата не было.

«Прозак» производит американская фармацевтическая компания Elli Lilly. Отмечается, что в Минздраве опровергли сообщения о прекращении поставок этого препарата.

До этого АСИ сообщило, что около 15 млн человек в России находятся в глубокой депрессии. Это свыше 10% населения.

Ранее стало известно, что кондитерские изделия, масло и сахар усиливают депрессию и тревогу.