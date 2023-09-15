В Турции рассказали о работе над возобновлением зерновой сделки

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара продолжает конструктивно работать и выдвигать инициативы для возобновления черноморского зернового соглашения. Об этом сообщает телеканал TRT.

«Турция продолжает конструктивную работу и инициативы для возобновления черноморского зернового соглашения, которое было реализовано при нашей координации по инициативе нашего президента и за счет своей эффективности во многом способствовало преодолению зернового кризиса», — сказал Гюлер.

Министр отметил, что выступает за разумный подход, который состоит в том, чтобы возобновить зерновую инициативу и » фактически как можно скорее положить конец этой войне» между двумя соседями Турции.

14 сентября сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем условия для возобновления зерновой сделки. По данным агентства, встреча может состояться в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Позднее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что США надеются, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе его контактов на неделе высокого уровня сможет добиться возврата России в зерновую сделку.

Ранее Эрдоган призвал Запад к выполнению своих обещаний по зерновой сделке.