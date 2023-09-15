Глава ВТБ оценил вероятность нового мирового экономического кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что предпосылок для нового мирового экономического кризиса пока нет.

По его словам, пока каких-либо глобальных проблем в экономике он не видит, но это не значит, что кризиса не будет.

Костин подчеркнул, что экономические кризисы всегда случаются внезапно, и к ним нужно быть готовыми.

«Нас так и настраивают в Центральном банке через разные стресс-тесты», — поделился глава ВТБ.

В качестве примера он привел кризисные явления в экономике по всему миру, вызванные пандемией коронавируса.

До этого РБК назвал девять возможных триггеров нового мирового финансового кризиса. Эксперты отмечают, что в мировой экономике уже 15 лет не было глобального финансового кризиса, и это рекордно долгий период без потрясений в современной истории.

Первые два триггера — это зеленая энергетика и возведение барьеров в мировой торговле и инвестициях.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.