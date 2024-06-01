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Кандидат в президенты США резко осудил решение Байдена по Украине

Кандидат в президенты Кеннеди-младший счел решение Байдена по Украине безумием

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Brian Snyder/Reuters

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал решение администрации действующего главы государства Джо Байдена позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по объектам на территории России, отметив, что такой шаг стал «безумной эскалацией» конфликта. Свое мнение Кеннеди-младший высказал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Еще одна безумная эскалация со стороны администрации Байдена», — подчеркнул кандидат в президенты США.

До этого газета Politico писала, что американского президента Джо Байдена убедили разрешить ВСУ наносить удары по территории России советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

В результате Байден согласился и поручил Пентагону и Салливану проработать изменения.

Ранее Госдеп анонсировал завершение переговоров по гарантиям безопасности для Украины.

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