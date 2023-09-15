Южная Корея согласовала государственные займы для Украины

Сеул заключил соглашение с Киевом о предоставлении госзаймов по низкой процентной ставке на восстановление Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, предварительное соглашение подписали министр финансов Южной Кореи Чу Гён Хо и украинский министр экономики Юлия Свириденко. Средства будут выделены из южнокорейского государственного Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF).

«Правительство 13 сентября официально заключило «Соглашение между правительствами Южной Кореи и Украины о государственных займах», — говорится в сообщении министерства.

До этого президент США Джо Байден назначил миллиардершу, экс-министра торговли Пенни Притцкер представителем по восстановлению Украины.

Притцкер была выбрана из-за ее «глубоких личных связей с Украиной и украинской диаспорой», а также большим опытом работы в роли спецпредставителя.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.