Еврокомиссию призвали сообщить данные об импорте СПГ из России

Член Европарламента от Франции Матильда Андруэ обратилась в Еврокомиссию с просьбой объяснить рекордный рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на письмо депутата.

Андруэ отмечает, что план REPowerEU (план Еврокомиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года) был направлен на то, чтобы снизить зависимость от российского природного газа. При этом объемы импорта СПГ из России в Европу продолжают расти.

«По данным Global Witness, в период с января по июль 2023 года страны ЕС закупили 22 миллиона кубических метров СПГ по сравнению с 15 миллионами кубических метров за тот же период в 2021 году — рост на 40%. (...) Это гораздо более резкий рост, чем средний мировой рост импорта российского СПГ, который составляет 6%», — пишет Андруэ.

Депутат попросила Еврокомиссию представить возможные решения проблемы импорта российского СПГ.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что производство СПГ в Арктике должно вырасти втрое.

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