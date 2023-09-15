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«Сбер» раскрыл новые методы мошенников

«Сбер» обнаружил рост активности создателей фальшивых банковских приложений

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

«Сбер» обнаружил рост активности создателей фальшивых банковских приложений — пользователям под видом легальной продукции предлагаются фактически программы для удаленного доступа к устройствам пользователей, сообщает газета »Известия».

«Буквально на днях мы зафиксировали новую мошенническую схему: злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника «Сбера» и убеждает его установить приложения «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Кузнецова, данные программы дают возможность мошенникам красть личные средства доверчивых пользователей. Эксперт по кибербезопасности компании «Вебмониторэкс» Екатерина Старостина пояснила, что киберпреступники уже пытались ранее создавать «копии» легальных приложений других банков — Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф».

Эксперты отмечают, что отличить фишинговые копии от оригиналов достаточно сложно, а иногда мошеннические приложения даже проходят модерацию в магазинах приложений для телефонов. Для установки достоверного приложения эксперты советуют для начала зайти на сайт банка и найти ссылку на легальное приложение.

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