Минфин США расширил санкции против российских банков

Минфин США ввел санкции против российских банков Ак Барс и Синко-банк, говорится в обновленном санкционном списке ведомства.

Ранее под ограничения попали 11 кредитных организаций, в том числе МТС-Банк, Уральский банк реконструкции и развития, банки «Санкт-Петербург» и «Зенит». Таким образом, количество российских банков под санкциями увеличилось до 13.

Ранее 14 сентября Минфин США расширил ограничительные меры против России, включив в черный список более 20 россиян и 100 компаний. В их числе производители автомобилей АВТОВАЗ и «Москвич», машиностроительный холдинг «Трансмашхолдинг», оператор платных дорог «Автодор» и другие.

Всего под санкции попали около 20 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, в том числе алмазов. Среди них — «Северная алмазная компания» и «АГД Даймондс».

По данным американского ведомства, уже находящиеся под санкциями российские компании пытаются обходить ограничения через мелкие банки и управляющие активами.

Напомним, США начали вводить санкции против российского банковского сектора в конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине. Под полную блокировку попали крупнейшие банки ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк и другие. Всего ограничения затронули более 80% активов российской банковской системы, отмечалось в сообщении Минфина США, выпушенного 24 февраля 2023 года.

Ранее стало известно об ухудшении благосостояния американцев.