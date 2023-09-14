Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию многомиллиардных активов, ранее выведенных предпринимателями за рубеж. Об этом миллиардер написал в своем Telegram-канале.

«От 500 млрд до 1 трлн евро или долларов, инвестированных русичами на Западе, медленно, но верно различными путями возвращаются в Россию», — отметил Дерипаска. По его словам, эти средства могут стать «неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности».

Дерипаска считает, что возвращению капиталов в РФ способствуют американские власти, продолжая «охоту» за деньгами российских бизнесменов. «Но тем не менее этот процесс продолжается и постоянно стимулируется тем самым американским глубинным государством», — подчеркнул бизнесмен.

Недавно агентство Bloomberg подсчитало, что объем активов российских предпринимателей, выведенных из Европы после начала спецоперации на Украине, достиг $50 млрд.

Ранее Минфин сообщил, что не планирует вводить дополнительные налоги для возвращающихся в РФ компаний.