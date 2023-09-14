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Дедолларизация в мире ускорилась в 10 раз

Welt: дедолларизация в мире ускорилась в 10 раз за последние 15 лет

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Depositphotos

С начала военной операции России на Украине скорость дедолларизации в мире увеличилась в 10 раз по сравнению с предыдущими 15 годами. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил экс-экономист МВФ Стивен Йен.

«Если принять во внимание изменение стоимости доллара, то, по нашим расчетам, он потерял около 11 процентных пунктов по доле валютных резервов с 2016 года», — сказал Йен.

По наблюдениям эксперта дедоларизация ускорилась в 10 раз по сравнению с темпами наблюдаемым 15 лет назад. «Решающим событием стало решение США заморозить долларовые резервы Москвы. Это вызвало страх и беспокойство не только в Пекине, но и в других развивающихся странах», — подчеркнул Йен.

По его словам, средства, выведенные из доллара, перетекли в евро, иену и юань. Однако большинство экспертов не заметили этого, оценивая резервы в долларах по данным МВФ о номинальных значениях. В то же время он напомнил, что на долю государств приходится лишь 2% продаж долларов. Даже полный отказ стран БРИКС от доллара в торговле существенно не повлияет на спрос.

Недавно экс-замминистра финансов РФ Сторчак рассказал, когда мир откажется от доллара.

Ранее доллару США предрекли снижение роли в мировой экономике.

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