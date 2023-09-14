Маркетолог предрек уход известных табачных брендов из России

Велика вероятность, что Россию покинут все известные табачные бренды, продав бизнес местным предпринимателям. Об этом в интервью РИАМО сообщил глава комитета ассоциации экспортеров и импортеров, член гильдии маркетологов России Любарто Сартойо. Что касается качества сигарет, по его словам, оно будет зависеть от выбранной стратегии новых владельцев в РФ.

«Качество — это издержки, затраты. Они купили этот бизнес, необходимо возвращать вложенные инвестиции, которые составляют большую сумму. Конечно, это косвенно может повлиять на качество изделий и это почувствуют потребители в РФ. Качество будет зависеть от работы новой управленческой команды и от того, как будет выстроено взаимодействие с поставщиками», — пояснил эксперт.

Он добавил, что у российских предпринимателей при правильном менеджменте есть шанс целиком занять ниши, которые освободили западные компании.

7 сентября British American Tobacco (BAT) объявила о продаже российского и белорусского бизнеса. Покупателем стал консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. Ожидается, что сделка завершится в течение следующего месяца.

В BAT также сообщили, что торговые марки компании, которые в настоящее время используются в России, останутся в собственности отечественного предприятия после продажи бизнеса.

Ранее премьер-министр Франции пообещала запретить одноразовые электронные сигареты.