В России зафиксировали рост «Индекса кофе с бутербродом» в августе

Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), отражающий динамику цен на популярные завтраки россиян, в августе вырос на 1,3 пункта и достиг 114 пунктов. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс».

В расчет «Бутербродекса» входят 7 товаров: батон, ветчина, масло, сыр, огурцы, кофе и сахар. Аналитики отслеживают изменение среднего чека по каждому продукту. Во второй половине августа по сравнению с первой половиной зафиксировано повышение цены по огурцам (на 10,5%, до ₽84) и сыру (на 0,5%, до ₽186). Снизился по батону на 2,7%, до ₽36, ветчине на 2,1%, до ₽185, маслу на 1,9%, до ₽152 , кофе на 1,6%, до ₽182 и сахару 1,4%, до ₽68.

При расчете этого комплекта в качестве условного «индекса бутерброда с кофе» (по классическому рецепту бутерброда — батон 2 ломтика 50 г, масло сливочное 20г, ветчина 50г, сыр 20 г, огурцы 20 г, а также чашки кофе с сахаром — 1 чайная ложка растворимого кофе 9,5 г и 2 чайных ложки сахара 20 г) – выходит ₽122,8 за завтрак с таким набором продуктов. Это и является основой индекса.

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