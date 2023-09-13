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Стали известны причины лишения Райффайзенбанка лицензии от ЦБ

Райффайзенбанк сам отказался от лицензии спецдепозитария

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Depositphotos

Банк России аннулировал лицензию у Райффайзенбанка на осуществление депозитарной работы по заявлению самого банка. Об этом сообщает ТАСС.

Райффайзенбанк объяснил этот шаг тем, что всех клиентов уже перевел на обслуживание в созданную для этого дочернюю компанию «РБРУ Специализированный депозитарий», которая получила лицензию ЦБ в конце 2022 года, уточняет издание со ссылкой на пресс-службу банка.

Отказ от старой лицензии не повлияет на работу банка и его структур. Депозитарная деятельность будет продолжена через дочернюю компанию. «Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет», — уточнили в банке.

С середины 2022 года австрийская группа RBI, владеющая Райффайзенбанком, неоднократно заявляла о планах вывести бизнес из России. В сентябре российский банк подал на регистрацию бренда «R Банк».

Ранее ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность.

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