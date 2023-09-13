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Минэкономразвития сообщило, насколько ускорилась инфляция в России

Минэкономразвития РФ: годовая инфляция в России ускорилась до 5,33%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Годовая инфляция в России с 5 по 11 сентября ускорилась до 5,33% по сравнению с показателями прошлой недели, когда она находилась на уровне 5,19%. Об этом сообщается в обзоре Министерстве экономического развития РФ.

«В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился (0,10%) на фоне продолжающегося удешевления плодоовощной продукции и снижения темпов удорожания других продуктов питания», — сказано в сообщении.

Также в министерстве добавили, что темпы роста стоимости непродовольственных товаров уменьшились до 0,21% при замедлении увеличения цен на легковые автомобили и возобновлении снижения цен на электро- и бытовые приборы.

5 сентября Центробанк России спрогнозировал, что по итогам года инфляция в России составит 5-6,5%. В среднем за последние три месяца потребительские цены росли на 0,61% в месяц, что соответствует 7,6% в годовом выражении.

В этот же день заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял, что рост инфляции и ВВП России по итогам 2022 года может оказаться ближе к верхней границе прогнозных значений ЦБ. По его словам, уровень ВВП, скорее всего, будет близок к 2,5% — это верхняя граница прогноза регулятора в 1,5-2,5% на 2023 год.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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