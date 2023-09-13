Генсек ООН заявил о планах обсудить с Россией, Турцией и Украиной зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о планах провести на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом и украинским лидером Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«На следующей неделе я приму президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова и этот вопрос будет на столе дискуссий», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявлял, что зерновая сделка должна быть продолжена при участии Москвы и Киева под эгидой ООН.

12 сентября официальный представитель президента России Дмитрий Песков говорил, что зерновая сделка сегодня находится на «стопе», и подвижки по ее возобновлению отсутствуют.

До этого министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на Восточном экономическом форуме сообщал, что требования Российской Федерации по зерновой сделке до сих не выполняются. По его словам, в ведомстве ждут, «когда их исполнят».

Ранее Эрдоган призвал Запад к выполнению своих обещаний по зерновой сделке.