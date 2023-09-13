На Дальнем Востоке будут реализованы проекты развития региона на триллион рублей

Более 100 проектов по созданию значимых объектов социальной сферы и инфраструктуры на общую стоимость более 1 трлн рублей будут реализованы на Дальнем Востоке Российской госкорпорацией развития ВЭБ.РФ, Сбером, Минвостокразвития и Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Четырехстороннее соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс», организатора ВЭФ-2023.

Соглашение между ВЭБ.РФ, Сбером, Минвостокразвития и Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики было подписано по итогам инвестиционного дня «ИНВЕСТ-КОНТАКТ».

По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова, была проделана большая работа по поиску отраслевых инвесторов для проектов. Всего было рассмотрено более 350 проектов на сумму более чем 2,6 трлн рублей.

«Сейчас отобрано более 100 проектов из дальневосточных регионов в самых различных отраслях — промышленность, АПК, общественный транспорт, туризм, логистика, ЖКХ, социальная инфраструктура. Эту работу мы проводили с ведущими инвестиционными командами ВЭБ.РФ, Сбера, с регионами Дальнего Востока и Минвостокразвития России. У нас большое количество инициатив и инвесторов, которые готовы при определенных условиях заходить в проекты макрорегиона», — рассказал Довлатов.

Проекты, которые требуют особого внимания и поддержки, нашли отражение в мастер-планах городов Дальнего Востока, представленных президенту России Владимиру Путину. Так, в прошлом году был представлен мастер-план Камчатского края, а в этом году Сбер и ВЭБ.РФ приняли решение по созданию судоремонтного кластера компании «Норебо», предусмотренному мастер-планом.

Как отметил вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с госсектором Михаил Чачин, подписанное четырехстороннее соглашение нацелено на ускорение экономического и социального развития ДФО.

«Вместе с ВЭБ.РФ, КРДВ и Минвостокразвития мы будем работать над 117 проектами, которые помогут Дальнему Востоку полностью реализовать свой потенциал. В каждом регионе будут созданы с нуля или модернизированы значимые объекты социальной сферы и инфраструктуры, что поможет повысить качество жизни дальневосточников и более эффективно осуществить разворот на Восток, важный для устойчивого развития всей страны», — заявил Чачин.