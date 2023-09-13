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Путин и Ким Чен Ын обсудят гуманитарные вопросы

Путин сообщил, что с Ким Чен Ыном пройдут переговоры по гуманитарным вопросам

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Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут переговоры по гуманитарным и экономическим вопросам, а также ситуации в регионе, сообщает ТАСС.

«Нам, конечно, надо поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, о ситуации в регионе», — заявил Путин.

Российский президент и лидер КНДР проведут переговоры вместе с членами делегаций, а затем, как предполагается протоколом, могут продолжить общение наедине.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын счел развитие отношений с Россией приоритетом для Пхеньяна, и встреча с президентом Владимиром Путиным должна поднять их на новый уровень.

По словам Ким Чен Ына, делегация КНДР смогла своими глазами увидеть настоящее и будущее России как космической державы. Лидер КНДР выразил уверенность, что у двух стран много областей для развития отношений, включая «политику, экономику и культуру».

Ранее Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс «Союз».

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