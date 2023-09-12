Минэнерго США внесло изменения в прогноз стоимости нефти марки Brent на 2023 год

Министерство энергетики США внесло изменения в прогноз о стоимости нефти марки Brent в 2023 году, повысив соответствующий показатель до $84,46 за баррель. Об этом свидетельствует отчет Управления энергетической информации ведомства, передает ТАСС.

Как указано в материале, в предыдущем прогнозе стоимость топлива составила $82,62 за баррель. При этом в американском министерстве ожидают, что решение Саудовской Аравии снизить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки приведет к уменьшению мировых запасов данного вида ресурсов.

В результате, по данным ведомства, цены на топливо на глобальном рынке заметно вырастут. Согласно отчету, в IV квартале текущего года стоимость нефти марки Brent может достигнуть $93 за баррель. В 2024 году топливо в среднем будет продаваться за $88 за баррель, говорится в документе.

Также в отчете уточняется, что Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в текущем году. Данный показатель по стране остановился на отметке в 12,78 млн баррелей в сутки, что на 20 тыс. баррелей больше по сравнению с предыдущим прогнозом. Ожидаемые объемы добычи топлива в следующем году увеличились на 70 тыс. баррелей в сутки и составили 13,16 млн баррелей.

Ранее цена нефти марки Brent на Лондонской бирже (ICE) превысила $92 за баррель.