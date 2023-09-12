Власти Литвы рассказали о ситуации с российскими авто после запрета Еврокомиссии на въезд

Старший специалист отдела коммуникаций таможни Литвы Ирмина Фролова-Милашене заявила, что с 11 сентября въезд автомобилей с зарегистрированными в России номерами в страну запрещен, однако разрешено следование транзитом в Калининградскую область или из нее. Об этом сообщает LRT.

«Случаев конфискации или задержания легковых автомобилей с российскими номерами и других предметов пока не было», — подчеркнула она.

По словам Фроловой-Милашене, автомобильных очередей на границе РФ и Литвы нет.

До этого в Еврокомиссии подтвердили, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. Также россиянам нельзя привозить туда косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

Ранее Еврокомиссия снизила прогнозы экономического роста в ЕС.