Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Борис Титов рассказал о новых рисках для российских виноделов

Бизнес-омбудсмен отметил, что российским виноделам может грозить дефицит пробок

close
100%
Depositphotos

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предупредил, что российские производители вина в будущем могут столкнуться с проблемами в поставках пробок для бутылок. Об этом он рассказал в эфире РБК.

По его словам, пока португальские поставщики пробок лояльны к российским компаниям, несмотря на санкции. Однако в перспективе здесь возможны сложности. В то же время с поставками оборудования для виноделия сейчас нет проблем — есть альтернативы в Китае и Индии. Кроме того, подтягиваются российские производители, отметил Титов.

Он также сообщил, что отечественные виноделы не зависят от импорта винограда — используется российский виноград, а закон запрещает называть вином напиток из импортного сырья. Титов ранее был совладельцем крупнейшего производителя игристых вин в России — компании «Абрау-Дюрсо». В прошлом году она увеличила продажи на 18%, до 54 млн бутылок.

В конце августа аппарат бизнес-омбудсмена прокоментировал нехватку рабочих в российских регионах.

Ранее стало известно, что Bacardi заработала миллионы на алкоголе в России после обещаний уйти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях