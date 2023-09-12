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В Польше направили ультиматум ЕК о запрете на ввоз украинского зерна

Премьер Польши направил ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна с Украины

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Александр Гальперин/РИА Новости

Польские власти направили Еврокомиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза зерна с Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Он отметил, что в правительстве желают создать хорошие условия в первую очередь для польских фермеров.

«Поэтому я выслал ультиматум в Европейскую комиссию, однозначное требование: или вы 15 сентября продлите запрет ввоза четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет, ибо мы не можем согласиться на ущерб для польского рынка», — сказал он.

12 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев планирует обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений польских властей о запрете ввоза украинского зерна.

В этот же день глава правительства Польши Матеуш Моравецкий говорил, что вне зависимости от решения Евросоюза по импорту украинского зерна в страны организации, Варшава не откроет границы для ввоза агропродукции.

До этого польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус сообщал, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству Европейского союза с просьбой ввести запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом.

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