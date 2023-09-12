Киев обратится в ВТО из-за заявлений Польши о запрете ввоза украинского зерна

Украина планирует обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений польских властей о запрете ввоза украинского зерна. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в социальной сети Х (бывшей Twitter).

Он подчеркнул, что украинские власти не собираются вредить фермерам Польши.

«Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ», — сказано в сообщении главы украинского кабмина.

12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что вне зависимости от решения Евросоюза по импорту украинского зерна в страны организации, Варшава не откроет границы для ввоза агропродукции.

Как сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на украинского заместителя министра экономики Тараса Качку, Украина готова подать жалобу в ВТО, если Польша введет односторонний запрет на ввоз зерна из страны.

До этого польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус говорил, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству Европейского союза с просьбой ввести запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом.