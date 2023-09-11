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Курс евро опустился до 104 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро 11 сентября на Московской бирже опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября.

Курс американского доллара достиг 96,6 рубля, китайского юаня — 13,2 рубля.

Курс евро расчетами по состоянию на 9.26 утра по московскому времени снижался на 1 рубль — до 103,80 рубля. Курс американской валюты к этому времени опустился на 1,17 рубля, до 96,61 рубля. Юань подешевел на 6 копеек, до 13,21 рубля.

10 сентября издание Forbes писало, что укрепление доллара в настоящее время основывается на том, что рынки ожидают сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы на фоне сильных экономических данных в США, однако ситуация может измениться, поскольку экономика страны находится под высоким давлением.

До этого аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 14%.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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