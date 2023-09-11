В Минпромторге назвали сроки открытия магазинов Decathlon в РФ

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов анонсировал открытие магазинов Decathlon в РФ до конца 2023 года. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление было сделано им на полях Восточного экономического форума.

По словам Евтухова, сделка по продаже активов уже несколько месяцев назад была одобрена правительственной комиссией. При этом сама сделка еще не состоялась.

11 августа сообщалось, что сделка по продаже магазинов Decathlon в России еще не завершена.

До этого Евтухов заявлял, что активы Decathlon в России купит владелец франшизы Mango. Компания АРМ, владеющая франшизой, приобретает все 35 российских магазинов и один склад Decathlon. Компания приостановила работу в РФ 29 марта 2022 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.