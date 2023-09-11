Глава ВТБ Костин заявил, что единая валюта стран БРИКС в ближайшее время не появится

Руководитель ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что реальная единая валюта стран БРИКС в ближайшем будущем не появится. Об этом он заявил в интервью агентству РБК.

По словам Костина, реальной единой валюты БРИКС в ближайшее время ожидать не приходится. Разве что, в виде расчетной единицы. Но расчетные единицы, отметил Костин, никогда не становятся валютами для реальных платежей. Их можно использовать для перерасчета курсов.

Двусторонние же платежи, считает банкир, с использованием новой финансовой инфраструктуры, позволяющей закрыть их от «ненужных глаз», вполне возможны.

Костин заявил, в настоящее время расчеты в национальных валютах ограничивает наличие SWIFT, так как хоть валюты и являются национальными, системы передачи данных — исключительно западные. При этом замена SWIFT не представляет проблемы с технической стороны. Нужно лишь, сказал глава ВТБ, «сесть, договориться и создать единую открытую систему».

По мнению Костина, прежде всего необходимо решить этот вопрос с Китаем. Если Россия и КНР начнут данный процесс, то к нему обязательно присоединятся и арабские государства, и страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Они готовы к сотрудничеству.

Глава ВТБ выразил уверенность, что американцы, если cформируется достаточно мощная группа из Китая, России, Индии и арабских стран, «не попрут против».

Ранее В МИД РФ заявили, что готовы содействовать принятию приоритетной заявки Белоруссии на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.