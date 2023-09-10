Индия пообещала решить вопрос с инвестированием скопившихся у России рупий

Правительство Индии планирует составить список областей, куда российские власти могут инвестировать накопившиеся у государства рупии. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что в текущей ситуации у Москвы скопилось «очень много миллиардов рупий». Однако руководство страны пока не нашло применения зарубежной валюте, уточнил дипломат.

«Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать», — добавил Лавров.

10 сентября глава МИД России встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить ряд вопросов двустороннего сотрудничества. При этом глава индийского правительства выразил дружеские намерения, подарив Лаврову шарф с символикой G20.

Очередной саммит «двадцатки» состоялся в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Помимо глав государств — членов клуба на форум были приглашены лидеры еще девяти стран. В их числе оказались Египет, Испания, Бангладеш, ОАЭ и другие.

Ранее на Западе заявили, что итоговая декларация саммита G20 свидетельствует о капитуляции США и их союзников перед российским президентом Владимиром Путиным.