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Греф и губернатор Сахалинской области Лимаренко обсудили проекты развития региона

Греф: Сбер и Сахалинскую область связывает многолетняя совместная работа

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Партнерство Сбера с правительством Сахалинской области положительно влияет на качество жизни людей и развитие экономики региона, заявил в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы государственно-частного партнерства в здравоохранении и образовании, возможности взаимодействия в туристической отрасли и сфере ESG.

«Сбер и Сахалинскую область связывает многолетняя совместная работа. Мы реализуем множество значимых проектов в здравоохранении, образовании, транспорте, ЖКХ, ESG и многих других социально значимых сферах. В марте этого года мы открыли здесь Центр искусственного интеллекта. Наше партнерство положительно влияет на качество жизни людей, развитие экономики региона и, конечно же, будет расширяться», — отметил Герман Греф.

Также Греф и Лимаренко обсудили обучение команды губернатора применению информационных технологий в управлении регионом в «СберУниверситете» и «Школе 21».

«Экспертиза и участие Сбера в жизни региона, его финансовая, технологическая и консультационная поддержка для нас очень важны. Практика совместной работы показывает, что синергия наших действий выливается в конкретные достижения в широком спектре отраслей экономики и в социальной сфере и помогает нам выйти на трек устойчивого развития. Уверен, что палитра наших общих проектов будет расширяться на благо сахалинцев», — рассказал Валерий Лимаренко.

Кроме того, в ходе встречи Герман Греф и Валерий Лимаренко посетили проектный офис Министерства здравоохранения Сахалинской области и Сахалинский государственный университет.

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