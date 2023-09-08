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Стало известно о росте расходов авиакомпаний из-за атак беспилотников на Москву

«Победа»: лоукостер несет дополнительные расходы из-за атак БПЛА на Москву

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Depositphotos

Вынужденные изменения маршрутов самолетов из-за атак беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье приводят к дополнительным расходам. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук.

По его словам, если, например, борт направлялся во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании. При этом он не привел денежную оценку потерь лоукостера.

«Адаптироваться к этому, когда все аэропорты московского узла закрыты, действительно сложно. Конечно, приходится уходить на запасные аэродромы, и появляются дополнительные затраты. И это неудобство для клиентов прежде всего», — сказал Тыщук.

Как указывает издание, в парке «Победы» есть 41 единиц самолетов Boeing 737-800. Стоимость одного часа полета Boeing 737-800 составляет около 750-800 тыс. руб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 5 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, которые пытались атаковать столицу.

31 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица совместно с Министерством обороны РФ многое делают для защиты города от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и терактов, в том числе строят новые средства противовоздушной обороны (ПВО) за считанные недели.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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