Медведев заявил, что в бюджет РФ заложат средства на строительство в новых регионах

Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в российский бюджет будут заложены средства для создания социальных объектов, а также для строительства жилья и создания телекоммуникационных станций в новых регионах страны, передает ТАСС.

По его словам, первостепенное значение среди проектов в новых регионах имеют те, которые связаны с развитием социальной инфраструктуры. Как указал зампред Совбеза, речь идет о строительстве детских садов, школ, поликлиник, учреждений культуры, а также «многого другого», что «определяет нормальную жизнь».

«Около 3 000 таких объектов мы определили в приоритетном списке на основании народных программ Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей. <…> Благодаря поддержке «Единой России» для достижения этих целей в федеральном бюджете на следующий год предусмотрены необходимые средства», — сказал Медведев.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти страны в ближайшие годы выделят почти два трлн рублей на развитие новых регионов.

Договор о присоединении Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР к России был подписан Путиным и главами этих регионов 30 сентября 2022 года. Для жителей новых российских территорий власти ввели ряд льгот, в частности льготную ипотечную программу со ставкой не более 2% годовых.

Ранее Путин назвал причину личного визита в новые регионы России.