В «Молдовагазе» удивились итогам аудита долга перед «Газпромом»

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан выразил недоумение по поводу итогов аудита долга компании перед «Газпромом», которое провело правительство Кишинева. Об этом предприниматель написал в своем Telegam-канале.

«Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в $8,6 млн, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет $46 млн», – отметил Чебан.

Он уточнил, что официальная позиция компании будет представлена позже.

По оценкам «Газпрома», долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» и ООО «Факторинг-Финанс» за поставки топлива на правый берег Днестра, то есть в Молдавию, достигает $709 млн с учетом просрочки платежей. Правительство Кишинева решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. Министр энергетики республики Виктор Парликов 16 июля проинформировал об окончании проверки.

На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не обнаружила у республики долг перед «Газпромом» в $800 млн, и республика согласна заплатить российской госкорпорации $8,6 млн.

«Газпром» категорически не согласен с предложением Кишинева выплатить только 1% от суммы долга и намерен отстаивать свою позицию всеми возможными способами. Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о взыскании исторических долгов страны, если оно будет рассматриваться.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Парликов заявил о бессмысленности дальнейших закупок газа у российской стороны, поскольку и Москва, и Кишинев не соблюдают ранее достигнутые договоренности.