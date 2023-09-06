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В России выразили тревогу по поводу дефицита ГСМ для аграриев

Патрушев: дефицит дизельного топлива может остановить уборку урожая в России

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министр сельхоза Дмитрий Патрушев заявил о проблеме с обеспечением аграриев горючим во время уборки урожая и выразил опасения, что дефицит ГСМ может остановить полевые работы. По его словам, нехватка топлива уже может привести к тому, что будут остановлены уборка и посев озимых, что станет «катастрофой». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нужно экстренно решать задачу обеспечения необходимыми объемами горючего для фермеров, чтобы оно появилось», — подчеркнул министр. Патрушев также предложил временно закрыть экспорт нефтепродуктов ради стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что Минсельхоз заявил потребность в 500 тыс. тонн топлива. Вопрос обеспечения ведется с нефтекомпаниями, завтра состоится встреча с участием вице-премьера Новака.

Недавно стоимость летнего дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла до рекордных 70 тыс. рублей.

Ранее Патрушев заявил о планах возобновить сельскую ипотеку в 2024 году.

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