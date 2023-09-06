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Россиянам рассказали, когда стоит рефинансировать ипотечный кредит

ЦБ назвал два последствия рефинансирования ипотечного кредита

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Обращаться за рефинансированием выгодно, если новый кредит выдается под более низкую процентную ставку, или если большая часть рефинансируемого кредита еще не выплачена. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

«При таких условиях переплата за пользование заемными деньгами заметно снижается. После рефинансирования ипотечного кредита ставка по нему может уменьшиться на 1-2 процентных пункта», — отметили в ГУ ЦБ.

Кроме того, рефинансирование может быть выгодно не только с финансовой точки зрения. Если заемщик выплачивает сразу несколько кредитов, с помощью рефинансирования можно их все объединить и платить один раз в месяц в один банк, объяснили в ГУ Банка России. По их словам, объединение займов пользуется спросом у россиян.

Какие пять шагов нужно сделать для продажи ипотечной квартиры, как сделать выбор между рефинансированием и кредитными каникулами, а также почему покупка ипотечной квартиры может быть выгодной – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России стали чаще брать семейную ипотеку.

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