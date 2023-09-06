Россиянам рассказали, когда стоит рефинансировать ипотечный кредит

Обращаться за рефинансированием выгодно, если новый кредит выдается под более низкую процентную ставку, или если большая часть рефинансируемого кредита еще не выплачена. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

«При таких условиях переплата за пользование заемными деньгами заметно снижается. После рефинансирования ипотечного кредита ставка по нему может уменьшиться на 1-2 процентных пункта», — отметили в ГУ ЦБ.

Кроме того, рефинансирование может быть выгодно не только с финансовой точки зрения. Если заемщик выплачивает сразу несколько кредитов, с помощью рефинансирования можно их все объединить и платить один раз в месяц в один банк, объяснили в ГУ Банка России. По их словам, объединение займов пользуется спросом у россиян.

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