Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии нефтяной рынок

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в котором обсудил сокращение добычи нефти. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили взаимодействие России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+.

Кроме того, наследный принц выразил благодарность российскому президенту за поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС.

До этого стало известно, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти еще на 3 месяца — до конца декабря 2023 года. Об этом сообщило Saudi Press Agency со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства.

Аналитик Гэри Росс прогнозировал, что к концу года цены на нефть могут вырасти до $90-100 на фоне восстановления спроса в Китае.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.